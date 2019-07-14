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Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi

Bursaspor’un genç savunmacısı Umut Meraş’ı, Beşiktaş’ın ardından Fransa ve İspanya ekipleri de takibe aldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:53
Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi

Bursaspor’un genç savunmacısı Umut Meraş’ı, Beşiktaş’ın ardından Fransa ve İspanya ekipleri de takibe aldı.


Yeşil-beyazlı forma ile yıldızı parlayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Umut Meraş için Beşiktaş’ın 7 milyonluk teklifinin ardından Fransa’dan Lille ve Reims, İspanya’dan ise Villarreal kulüpleri de futbolcuyu takibe aldı. Son günlerde Beşiktaş’a transferi konuşulan genç savunmacı Umut Meraş için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübü oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan bilgi aldı. 23 yaşındaki futbolcunun kişisel gelişimi izlenerek Lille’nin Bursaspor’a teklif sunması bekleniyor.


İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlarken, yerine Umut Meraş’ı kadrosuna katmak istiyor Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid’e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde Bursaspor’a teklif verecek.


Fransa Ligue 1 ekibi Reims kulübü de, Umut Meraş için kulübe resmi teklifini sundu. Transfer görüşmelerini yürüten Sportif Direktör Selçuk Erdoğan’ın, bir yandan da Başkan Mesut Mestan ve Umut Meraş ile ortak hareket ettiği belirtilirken, futbolcunun kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:53
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