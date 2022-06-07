Umut Karadağ kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu Umut Karadağ hangi rolü oynayacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu Umut Karadağ hangi rolü oynayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin gelecek sezonuna ait bazı bölümler önümüzdeki günlerde çekilecek. Dizinin yeni sezon kadrosuna yeni isimlerin katıldığı öğrenildi. Diziye oyuncu Umut Karadağ’ın dahil edildiği gelen haberler arasında. Umut Karadağ’ın hangi rolü oynayacağı ise henüz açıklanmadı. Peki, Umut Karadağ kim?

Umut Karadağ kimdir?

Umut Karadağ 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi de tiyatrocu olan Karadağ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Umut Karadağ oynadığı diziler:

Alparslan: Büyük Selçuklu

Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay - Muzaffereddin Yavlak Arslan

Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir

Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan

Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay

Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı Konstantin

Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş

Arka Sokaklar - 2013 - Konuk oyuncu

Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012

ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi

Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut

Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan

Karayılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar

Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof

Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet

Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer

Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan

Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993

Umut Karadağ oynadığı filmler:

Bağlılık Hasan: Semih Kaplanoğlu - 2021

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2010

Kaptan Feza : Ümit Ünal - 2009 - Süleyman

Gölgesizler : Ümit Ünal - 2008 - İmam