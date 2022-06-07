Umut Karadağ kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu Umut Karadağ hangi rolü oynayacak?
Umut Karadağ oynadığı filmler diziler! TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen Umut Karadağ’ın kim olduğu, kariyeri şimdiye kadar rol aldığı yapımlar merak konusu. Peki, Umut Karadağ kim?
Alparslan: Büyük Selçuklu Umut Karadağ hangi rolü oynayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin gelecek sezonuna ait bazı bölümler önümüzdeki günlerde çekilecek. Dizinin yeni sezon kadrosuna yeni isimlerin katıldığı öğrenildi. Diziye oyuncu Umut Karadağ’ın dahil edildiği gelen haberler arasında. Umut Karadağ’ın hangi rolü oynayacağı ise henüz açıklanmadı. Peki, Umut Karadağ kim?
Umut Karadağ kimdir?
Umut Karadağ 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi de tiyatrocu olan Karadağ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Umut Karadağ oynadığı diziler:
Alparslan: Büyük Selçuklu
Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay - Muzaffereddin Yavlak Arslan
Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir
Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan
Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay
Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı Konstantin
Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş
Arka Sokaklar - 2013 - Konuk oyuncu
Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012
ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi
Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut
Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan
Karayılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar
Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof
Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet
Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi
Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer
Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin
Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan
Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993
Umut Karadağ oynadığı filmler:
Bağlılık Hasan: Semih Kaplanoğlu - 2021
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2010
Kaptan Feza : Ümit Ünal - 2009 - Süleyman
Gölgesizler : Ümit Ünal - 2008 - İmam