Umut Bozuk'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Transferde adı Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımla anılan Umut Bozok'la ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.

41 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmeyi de başaran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, transferde Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline gelmişti.

Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu. Transferin bitimine kısa bir süre kala golcü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken Umut'un menajerinden transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

"Transferi bitirmek için İstanbul'a geliyorum"

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" dedi.



