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Umurbey Belediyesi şirket çalışanlarında toplu sözleşme sevinci

Umurbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
Umurbey Belediyesi şirket çalışanlarında toplu sözleşme sevinci

Umurbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.


Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan’ın makamında gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Doğan, "Biz çalışanlarımızı yol arkadaşı olarak görüyoruz. Her zaman söylerim; emek yüce bir değerdir. Âmâ üreten emek çok daha yüce bir değerdir. Dolayısıyla o emeğe hakkının her zaman verilmesi gerekir. İşçi kardeşlerimizle birlikte bundan sonrada gönül birliği içinde el ele, omuz omuza çalışarak Umurbey’e hizmet etmenin bahtiyarlığını hep birlikte yaşayacağız. Yağmur çamur demeden, kar kış demeden daha iyi yaşanabilir Umurbey yaratma çabalarından dolayı işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum hepinize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Sözleşmenin imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Hizmet-İş Sendikası olarak Umurbey Belediyesiyle sözleşmemizi yapıyoruz. Toplu sözleşme masasına oturduğumuz ilk gün başkanımızla anlaşma sağladık. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Umurbey Belediyesi şirketinde çalışan 26 işçi kardeşimizi kapsayacaktır. Belediye Başkanımız sağ olsun istediklerimizi geri çevirmeyerek işçilere gerekli zammı yaptı. Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan’a sendikam, şahsım ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Her iki tarafı da memnun eden bir toplu sözleşme imzaladık."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
  1. doğa

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