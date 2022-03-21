"Umudun Askerleri Zeytin Dalı" belgeseli ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor!

Yeni AKit/Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafında terör örgütü PKK, KCK, PYD-YPG gibi örgütleri bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak, kontrol altına almak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan kahraman askerlerimizin bölgede yaşadıklarını anlattığı belgesele ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Zeytin Dalı Harekâtı’nı anlatan ve harekâtta görev yapan askerlerimizin neler yaşadıklarını kendi anlatımlarıyla ekrana getiren “Umudun Askerleri Zeytin Dalı” belgeselinin ilk bölümü bu akşam Star TV ve NTV’de yayımlanacak. Belgeseli saat 18.00’den itibaren izleyebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.