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"Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi hayata geçirildi

“Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
"Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi hayata geçirildi

“Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalandı.


Burdur Valiliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulanan “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan bu protokolle başarılı bir şekilde uygulanmaya devam eden Uyuşturucu ile Mücadele Projesi içerisinde tedavi süreçlerini kararlı bir şeklide sürdürerek, Toplum Yararına Hizmet Programını başarıyla tamamlayanların Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile kalıcı iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. Burdur Valiliği ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan bu istihdam ile bireylerin aileleri ve toplumla yeniden kaynaşmalarının sağlanması hedefleniyor.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, projenin yürütülmesinde sorumluluğu bulunan paydaş kurumların müdürleri ve Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol konuşmasını gerçekleştiren Vali Hasan Şıldak, "İlimizde bir süredir uygulamakta olduğumuz uyuşturucu ile mücadele projemizin bugün ikinci bir aşamasını hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada öncelikle şuana kadar projenin yürütülmesinde emeği geçen çaba saf eden ve canla başla çalışan, burada bulunan, kurumlarımıza ve onların personellerine, başta Vali Yardımcımız olmak üzere ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sevinç hanım olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle projemiz kapsamında görebildiğimiz kadarıyla önemli bir sayıya ulaşmış durumdayız. 69’u uyuşturucu, 6’sıda alkol bağımlısı olmak üzere 75 gencimizle biz irtibat kurmuşuz. Sisteme dahil etmişiz. Bunların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı projemizin dışına çıkmışlar. Kimi il dışına göç sebebiyle, kimi ulaşılamama gibi sorunları var. Ama biz şuanda önemli bir kitleyle devam ediyoruz. Bağlantıyı koparmış olduğumuz gurup, baktığımız zaman 8 kişidir. 67 kişiyle irtibatımız devam ediyor. Yine bilindiği gibi uyuşturucu ile mücadeledeki sloganımız hayata tutunmayla ilgiliydi. Yani umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum şeklindeki projemizin temel dayanak noktası bu insanların elinden tutup sürekli olarak destek sağlamak, tedavi ve rehabilitasyonlarını kesintisiz olarak devam ettirmelerini sağlamaktı" diye konuştu.


Şıldak, üniversiteyle yapılacak işbirliği ile üniversite gençliğini de kapsayan bir şemsiye oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Şıldak, "Okullarımızda güvenlik, huzur en önemli gözettiğimiz unsur. Okul güvenliği konusunda toplantılarımız olacak. Gerek alkol gerek sigara, gerekse çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bütün unsurların bertaraf edilmesi toplum sağlığı açısından çok önemli eğitim için çok önemli, ilimizde bu ölçekte yapılan bu mücadelenin çok etkili olduğunu, başarılı olduğunu ifade edebiliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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