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Umre'ye akın var

Suudi Arabistan’a her sene 5,5 milyon Müslüman gidiyor. Bunların 1,8 milyonu hac görevini ifa ediyor.

01 Şubat 2019 Cuma 14:01
Umre'ye akın var

Hacca gidemeyenler umreye yöneliyor. Bu mevsimde indirimli olan kutsal toprakları ziyaret turlarına talep yağıyor. Hac kurasında adı çıkmayanlar, İslam’ın hayat bulduğu şehirleri görmek için umre turlarına katılmak için birbirleriyle yarışıyor. Umreye olan ilgide tur şirketlerinin indirim kampanyaları da önemli rol oynuyor.

Fiyatlar bin dolar

Peşin ödemelerde yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulayan acentelere rağbet artıyor. Fiyatlar da gayet makul. Şu aşamada ortalama umre fiyatları bin dolar. Yol ve konaklama giderlerine göre şekillenen tarife 500 dolardan başlıyor, bin 500 dolara kadar çıkıyor.

Telefonlar susmuyor

Fiyatların devamlı gerilediğini vurgulayan tur şirketlerinin yetkilileri, şu anda indirimli olarak İslam’ın doğduğu ve büyüdüğü bölgeleri dolaşmanın mümkün olduğunu dile getiriyor. Aynı yetkililer, telefonların susmadığını belirterek, “Bize devamlı Şubat dönemi için umre fiyatları ve oda bedelleri soruluyor. Başvurular da yoğun. Başvuruları almak ve müşterilerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:01
  1. Hac
  2. Umre
  3. Umre Kampanyası

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