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Yerel

Ümraniye’yi ayağa kaldıran rezil görüntüler! Saç saça baş başa birbirlerine daldılar

İstanbul Ümraniye’de kadınlar, ekmek kuyruğunda beklerken birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının birbirlerine saldırması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:09:00 -

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti.

Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti. Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yorumlar

Ulvi

Yurdumun horozları sosyal mesafeyi protesto etmiş.
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Coşkunakademi

tipik cehape zihniyeti.tiplerden besbelli
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