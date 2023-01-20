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Spor Ümraniyespor'dan olay Jorge Jesus paylaşımı! Yok artık...
Spor

Ümraniyespor'dan olay Jorge Jesus paylaşımı! Yok artık...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam, Ümraniyespor'un stadyumunda Süper Lig maçlarının oynanmasının doğru olmasını söylemesinin ardından Ümraniyespor'dan esprili bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 11:29:00 -
Ümraniyespor'dan olay Jorge Jesus paylaşımı! Yok artık...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam, Ümraniyespor'un stadyumunda Süper Lig maçlarının oynanmasının doğru olmasını söylemesinin ardından Ümraniyespor'dan esprili bir cevap geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı hakkında da konuşan Jesus'a cevap gecikmedi.

"Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. "Dede'ye sahip çıkalım" sözlerinin kullanıldığı paylaşım yapan Ümraniyespor'a Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

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