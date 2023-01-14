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Spor Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
Spor

Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor’u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:24:00 -
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

Ümraniye Şehir Stadı’nda yarın saat 13.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alan Ümraniyespor, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.

Giresunspor deplasmanında Mrsic’in golüyle 1-0 kazanarak puanını 14 yapan kırmızı-beyazlılar, rakipleriyle arasındaki puan farkını da azalttı. İstanbul ekibinin, düşme hattının dışında bulunan Antalyaspor ile arasında 3 puan fark var.

Son maçında Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltı golüyle 1 puan alan İstanbulspor ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Ev sahibi ekipte, Oğuz Gürbulak sarı kart cezalısı. Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Allyson Santos da bu maçta forma giyemeyecek. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Giresunspor maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Anıl Demir de, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor’da ise Gaziantep FK mücadelesinde omzundan sakatlanarak oyundan çıkan Emir Kaan Gültekin’in durumu netlik kazanmadı. Bu futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

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