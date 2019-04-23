Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak
- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ümraniyespor, Aksiharspor'un konuğu olacak23 Nisan 2019 Salı 10:45
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor yarın oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.
Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.
Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.
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