Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ümraniyespor, Aksiharspor'un konuğu olacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor yarın oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak. Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak. Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.