Ümraniye'nin geleceği büyük projelerle şekilleniyor

Ümraniye Belediyesi, ilçenin artan nüfusuna ve değişen ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bir yandan ulaşımı kolaylaştıran yeni bağlantı yolları ve meydanlar inşa edilirken diğer yandan gençlerin, çocukların, ailelerin ve özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak projeler yükseliyor. Tamamlanan yatırımlar hizmete sunulurken yapımı devam eden projelerle Ümraniye’nin yaşam kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

ULAŞIMDA YENİ BAĞLANTILAR, ŞEHİR MERKEZİNDE YENİ MEYDAN

Ümraniye’nin ulaşım altyapısını güçlendiren önemli yatırımlardan biri olan Trabzon Millet Bahçesi Giriş-Çıkış Bağlantı Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla hizmete açılmıştı. Yeni bağlantı sayesinde Trabzon Millet Bahçesi’ne Şile Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım sağlanırken Tepeüstü ve çevresindeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları hızla devam eden Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi ise Ümraniye’nin merkezine yeni bir görünüm kazandırmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden projeyle 14 bin 360 metrekarelik yeni alan oluşturulacak. Yeni meydanın Belediye Meydanı ve Ümraniye Büyük Camii avlusuyla bütünleşmesiyle yaklaşık 65 dönüme ulaşan bu meydan yeni sosyal yaşam alanı ortaya çıkacak.

İlçenin bir diğer önemli yatırımı olan Dudullu Meydanı da ulaşım ve sosyal yaşamı bir araya getirecek. Toplam 10 bin 475 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen projede yeni taksi durağının yanı sıra Bir Başka Kahve ve Bir Başka Burger yer alacak. Meydan düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla Dudullu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir buluşma noktasına kavuşacak.

HEKİMBAŞI, OTOYOL AĞINA BAĞLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ümraniye Belediyesi iş birliğinde hazırlanan Hekimbaşı O-2 Kent Ormanı Kavşağı Projesi ile Hekimbaşı’nın ulaşım altyapısı güçleniyor. O-2 Otoyolu üzerinde, Kavacık ve Çamlık kavşakları arasında kurulacak yeni bağlantı sayesinde bölgenin ana ulaşım ağına erişimi kolaylaşacak. Proje kapsamında 1 trompet kavşak, 1 dönel kavşak, 2 araç köprüsü, 2 yaya ve bisiklet köprüsü, 1,6 kilometre bölünmüş yol ve 3,3 kilometre ilave şerit yapılması planlanıyor. Yeni bağlantıyla seyahat sürelerinin kısaltılması, kavşaklardaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Küçüksu Caddesi’nin rahatlatılması hedefleniyor. Afet ve acil durumlarda alternatif ulaşım güzergâhı da oluşturacak proje, Hekimbaşı’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen uzun vadeli bir ulaşım altyapısı sağlayacak.

SPORUN GELECEĞİNE BÜYÜK YATIRIM

Ümraniye’de spor altyapısını güçlendirecek projeler de hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Çakmak Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Tam Olimpik ve Atlama Kuleli Yüzme Havuzu, uluslararası standartlardaki donanımıyla dikkat çekiyor.

2 bin 800 seyirci kapasiteli tribünü, 10 metre yüksekliğindeki atlama kulesi ve uluslararası organizasyonlara uygun teknik alanlarıyla tesisin, hem profesyonel sporculara hem de yeni yeteneklerin yetişmesine hizmet etmesi hedefleniyor.

Bir diğer büyük yatırım olan Hekimbaşı Spor Köyü, toplam 520 bin metrekarelik proje alanıyla ilçenin spor vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Projenin 113 bin metrekarelik ilk etabında 5 profesyonel antrenman sahası, altyapı müsabaka sahası, futbol akademisi, padel kortları, idari birimler ve sosyal donatı alanları bulunacak.

İBADET, EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAM BİR ARADA

Ümraniye’nin önemli projelerinden Bacacı Camii ve Yatılı Kur’an Kursu Külliyesi, riskli yapı olarak değerlendirilen eski Sondurak Merkez Camii’nin yerine inşa ediliyor. Cami, yatılı Kur’an kursu, anaokulu, aşevi, otopark ve kent meydanını aynı yerleşkede buluşturan projede 1.792 metrekare inşaat alanına sahip cami, avlusuyla birlikte 1.540 kişilik kapasiteye sahip olacak.

Külliyede 4 katlı yatılı Kur’an kursu, derslikler, yatakhaneler, kütüphane, revir ve yemekhane gibi birimleriyle hizmet verecek. Bodrum katta ise 80 öğrenci kapasiteli anaokulu bulunacak.

Proje, yapımında sona gelinen 355 araç kapasiteli zemin altı otoparkla bütünleşecek. Otopark üzerinde oluşturulacak yaklaşık 6 bin metrekarelik kent meydanı ve peyzaj alanı, bölge sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı sunacak.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN KAPSAMLI BİR MERKEZ

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde yükselen merkezde eğitim derslikleri, terapi odaları, atölyeler, yüzme havuzları, spor salonları, konferans salonu, mescitler, kafeterya ve teras alanları yer alacak.

Erişilebilir bir anlayışla tasarlanan merkez, özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon, spor ve sosyal yaşam imkânlarından aynı çatı altında yararlanmasını sağlayacak. Projeyle ailelerin de günlük yaşamlarına destek olunması hedefleniyor.

SAĞLIK VE KAMU HİZMETLERİNE YENİ BİNALAR

İlçenin farklı mahallelerinde sağlık ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlar da devam ediyor.

Yapımı süren Altınşehir Aile Sağlığı Merkezi, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa ediliyor. Her katı 206,53 metrekare olan ve toplam 619,59 metrekarelik alana sahip merkezde muayene odaları, tıbbi müdahale birimleri, danışma alanı ve gebe izlem birimi bulunacak.

Atakent Emniyet Binası ise ihale aşamasında bulunuyor. Bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak 4 katlı hizmet binası, merdiven kulesiyle birlikte 785,78 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Binada nezarethane, teknik hacimler ve hizmet birimleri yer alacak.

Yamanevler Mahallesi’nde yapılması planlanan Mustafa Yaman Camii de proje aşamasındaki yatırımlar arasında bulunuyor. 2 bin 284 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak yapı; ibadet alanları, şadırvan ve lojman birimlerini aynı yerleşkede bir araya getirecek.

DÖRT MİLLET BAHÇESİYLE ÜMRANİYE’YE YEŞİL İMZA

Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Anadolu, Trabzon, Osmangazi ve Ümraniye millet bahçeleri, toplam 1 milyon 45 bin 391 metrekarelik alanıyla vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Spor sahalarından yürüyüş parkurlarına, çocuk oyun alanlarından sosyal tesislere kadar pek çok donatıyı barındıran millet bahçeleri, ilçenin dört farklı noktasında her yaştan vatandaşı ağırlıyor.

ANADOLU MİLLET BAHÇESİ: STK’LARIN BULUŞMA NOKTASI

Ümraniye’nin dördüncü millet bahçesi olarak hizmete açılan Anadolu Millet Bahçesi, 90 bin metrekarelik alanıyla özellikle sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Millet bahçesinde 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı, 200 metrekarelik sahne, 3 çocuk oyun alanı, 12x20 metre çok amaçlı spor sahası ve 13x22 metre halı saha bulunuyor. Ayrıca 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 yemek pişirme ünitesi vatandaşların kullanımına sunuluyor. Dernek ve vakıf programlarından aile buluşmalarına kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği Anadolu Millet Bahçesi, toplumsal dayanışmanın güçlendiği önemli bir sosyal merkez olarak öne çıkıyor.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ: 475 BİN METREKARELİK YAŞAM ALANI

475 bin 391 metrekarelik büyüklüğüyle ilçenin en geniş yeşil alanlarından biri olan Trabzon Millet Bahçesi, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiriyor. Millet bahçesinde 3 bin 490 metre yürüyüş yolu, 2 bin 60 metre bisiklet yolu ve bin 430 metre koşu parkuru bulunuyor. Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri bünyesinde 70x105 metre futbol sahası ve 30x60 metre ölçülerinde 2 antrenman sahası hizmet veriyor. Ayrıca 5 çocuk oyun alanı, zen bahçesi ve 120 kişilik Ihlamur Kafe ziyaretçileri ağırlıyor.

Trabzon Millet Bahçesi yeni yatırımlarla gelişmeye devam ediyor. Cami, mescit, millet kıraathanesi ve otopark projelerindeki çalışmalar sürerken 6 bin metrekarelik okçuluk tesisi ve 4 bin 610 metrekarelik hobi bahçesi projeleri üzerinde de çalışılıyor. Millet bahçesinde inşaat çalışmaları devam eden Değirmen Kafe ise yaklaşık 690 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. İki katlı tesiste buğday, su gücüyle çalışan gerçek bir değirmende öğütülecek; elde edilen unla hazırlanan ekmek ve simitler taş fırında pişirilecek. Ziyaretçiler geleneksel üretim sürecini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

OSMANGAZİ MİLLET BAHÇESİ: DOĞA, SPOR VE SOSYAL YAŞAM

Yukarı Dudullu Mahallesi’nde hizmet veren Osmangazi Millet Bahçesi, yaklaşık 150 bin metrekarelik aktif yeşil alanıyla dört mevsim yaşayan bir sosyal merkez niteliği taşıyor. Osmangazi Millet Kütüphanesi, Adile Sultan Sosyal Tesisleri, Ümraniye Simitçisi ve Nikâh Merasim Yeri’nin bulunduğu millet bahçesinde 5 doğal gazlı barbekü alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, gül bahçesi ve şelale yer alıyor. 350 araç kapasiteli otoparkıyla da hizmet veren millet bahçesinin imkânları, yapımı devam eden cami ve sporcu tesisi ile planlanan Sanat Akademisi sayesinde daha da genişleyecek.

ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ: 2.700 METRELİK KOŞU PARKURU

330 bin metrekarelik alana sahip Ümraniye Millet Bahçesi, doğa ve sporu bir arada sunan önemli yaşam alanlarından biri olarak hizmet veriyor. Millet bahçesinde 2 bin 700 metrelik koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, doğal gazlı mangal üniteleri, spor sahaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Sosyal tesislerin yanı sıra Bilim Merkezi ile de dikkat çeken millet bahçesi, çocukların ve gençlerin bilimsel etkinliklerle buluşmasına imkân sağlıyor. Öte yandan Ümraniye Belediyesi, ilçeye bugüne kadar kazandırdığı 70 çok amaçlı saha ve 26 halı sahaya yenilerini eklemeyi de sürdürüyor.

BAŞKAN İSMET YILDIRIM: “ÜMRANİYE’NİN YARINLARINI BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede devam eden yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Biz Ümraniye’ye sadece yeni binalar, yollar ve tesisler kazandırmıyoruz. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, gençlerimizin sporla ve eğitimle gelişeceği, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği bir şehir inşa ediyoruz. Ulaşımdan sağlığa, spordan sosyal yaşama kadar her yatırımımızı komşularımızın ihtiyaçlarını gözeterek planlıyoruz. Dört millet bahçemizle Ümraniye’mize nefes aldırırken yeni meydanlarımız, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımızla ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bizim için her proje, Ümraniye’ye verilen bir sözün yerine getirilmesidir. Hemşehrilerimizin desteğiyle çalışmaya, üretmeye ve Ümraniye’mize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.”