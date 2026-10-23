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Dünya Dünyayı heyecanlandıran haber! Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes
Dünya

Dünyayı heyecanlandıran haber! Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes

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Dünyayı heyecanlandıran haber! Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes

ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesi dünyaya duyurdu.

Beyaz Saray, First Lady Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki’deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.

 

29 Ekim’de yürürlüğe girecek

 

Bölgesel ateşkesin, 29 Ekim’de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:
Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:

Gündem

Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:

Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:
Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:

Gündem

Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:

Esir askerleri karşılıklı takas ettiler
Esir askerleri karşılıklı takas ettiler

Dünya

Esir askerleri karşılıklı takas ettiler

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