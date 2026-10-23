Dünyayı heyecanlandıran haber! Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes
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ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesi dünyaya duyurdu.
Beyaz Saray, First Lady Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu.
Açıklamada, her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki’deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.
29 Ekim’de yürürlüğe girecek
Bölgesel ateşkesin, 29 Ekim’de yürürlüğe gireceği kaydedildi.
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