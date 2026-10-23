Alman Wilhelm İslamiyet’i seçti: Yeni adı Ahmet oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti.
Alanya Müftüsü Mehmet Seven’in katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann’ı tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.
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