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İSLAM Alman Wilhelm İslamiyet’i seçti: Yeni adı Ahmet oldu
İSLAM

Alman Wilhelm İslamiyet’i seçti: Yeni adı Ahmet oldu

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Alman Wilhelm İslamiyet’i seçti: Yeni adı Ahmet oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven’in katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Wilhelm Laarmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasimde Ahmet ismini alan Laarmann’ı tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.

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