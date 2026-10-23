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Kültür - Sanat Kurtlar Vadisi’nin en kötüsüydü! Son hali ortaya çıktı: Yıllar hiç acımamış!
Kültür - Sanat

Kurtlar Vadisi’nin en kötüsüydü! Son hali ortaya çıktı: Yıllar hiç acımamış!

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Kurtlar Vadisi’nin en kötüsüydü! Son hali ortaya çıktı: Yıllar hiç acımamış!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Acar’ın son hali ortaya çıktı! Kimilerine göre Vadi’nin en kötü olarak ilan edilen Acar’a yılların acımadığı görüldü.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı acımasızlığıyla ünlü Ersoy Ulubey karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Ümit Acar, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi. Acar’ın kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın samimi sohbetini içeren paylaşım, takipçilerin ilgisini çekti.

YILLAR ACIMAMIŞ!

Paylaşımla birlikte usta oyuncunun son hali de gündem oldu. Acar’ın görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yorumladı. Bazı kullanıcılar, paylaşımın altına “yaşlanmış” ve “yıllar acımamış” ifadelerini yazdı.

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