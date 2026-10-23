14,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi! 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Kütahya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ve yasa dışı bahse teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 84 şüpheli tespit edildi.

5 İLDE 2 AYRI YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Soruşturma kapsamında belirlenen 84 şüpheliden 69’unun Kütahya’da, 9’unun Burdur’da, 2’sinin Antalya’da, 3’ünün Eskişehir’de ve 1’inin İzmir’de bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdiklerine yönelik bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin ise örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 14 MİLYAR 928 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

SABAH SAAT 07.00’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla 23 Ekim 2026 tarihinde saat 07.00’de Kütahya merkezli olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Kütahya merkezde 64, Burdur’da 9, Antalya’da 1 ve Eskişehir’de 2 şüpheli olmak üzere toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.