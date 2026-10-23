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Gündem Devletten değil, vurgunculardan tahsil edilsin: Vatandaş fon krizinde hesap sorulsun istiyor
Gündem

Devletten değil, vurgunculardan tahsil edilsin: Vatandaş fon krizinde hesap sorulsun istiyor

Yeniakit Publisher
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Devletten değil, vurgunculardan tahsil edilsin: Vatandaş fon krizinde hesap sorulsun istiyor

ASAL Araştırma’nın 2026 Ekim araştırmasında halkın ezici çoğunluğu, açgözlülükle şişirilmiş fonlara para yatıranların zararının devlet bütçesinden yani tüyü bitmemiş yetimin hakkından karşılanmasına sert tepki gösterdi. Katılımcıların yüzde 68,8’i "Hesap vurgunculardan sorulsun, haksız kazanç sağlayanlar ödesin!" dedi.

M. ASLI BAYRAM YILMAZ/İSTANBUL

Eylül ayında patlak veren fon krizine yönelik tartışmaları gündemim meşgul ederken, yapılan kamuoyu yoklamalarında ilginç sonuçlar çıktı. ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması, yatırım fonlarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin vatandaşların yaklaşımını ortaya koydu. Araştırmada halkın büyük bir kısmı büyük paralar kazanma umuduyla, birikimlerini şişirilmiş fonlara yatıran fon zedelerin zararının devlet bütçesinden karşılanmamasını isterken haksız kazanç elde edenlerden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti. 

Katılımcıların yüzde 68,8’i zararın sorumlulardan karşılanmasını istedi.

Söz konusu araştırmada, “Sizce, fon mağdurlarının zararını kim karşılamalı?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 68,8’i, fonlardan haksız kazanç elde edenlerin zararı karşılaması gerektiğini ifade etti. Denetim ve gözetim görevini yerine getirmeyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 13,7 olurken, katılımcıların yüzde 3,5’i zararın devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Fikir belirtmeyen veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak kaydedildi.

AK PARTİ-MHP TABANI “HESAP SORULSUN” DİYOR

Araştırmada siyasi parti tercihlerine göre dağılıma da yer verildi. Fonlardan haksız kazanç elde edenlerin zararı karşılaması gerektiğini düşünenlerin oranı AK Parti seçmenlerinde yüzde 75,4, Yeni Parti seçmenlerinde yüzde 69,0, MHP seçmenlerinde yüzde 76,5, DEM Parti seçmenlerinde yüzde 62,0, CHP seçmenlerinde yüzde 64,3 ve İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 71,0 olarak ölçüldü. Diğer parti seçmenlerinde ise bu oran yüzde 63,4 oldu.

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