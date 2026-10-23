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Gündem 500 Filistinli doktor Türkiye'de eğitim alacak
Gündem

500 Filistinli doktor Türkiye'de eğitim alacak

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500 Filistinli doktor Türkiye'de eğitim alacak

YÖK desteğiyle 5 yılda 500 Filistinli doktor Türkiye'de uzmanlık eğitimi alacak. Filistin asıllı İngiliz doktor Gassan Ebu Sitte, yaptığı açıklamada "Bu program, soykırım sonrasında Filistin sağlık sektörünü yeniden inşa edecek yeni bir uzman, eğitimci ve eğitmen kuşağı yetiştirecek" ifadelerini kullandı.

"Gassan Ebu Sitte Çocuk Fonu" ve Unite Lebanon Youth Project (ULYP) ortaklığında, Beyrut Amerikan Üniversitesinin katılımı ve YÖK'ün işbirliği ve finansmanıyla yürütülen "Sağlık Hizmetlerini Yeniden Ayağa Kaldırmak" programı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında doktorlar, ilk etapta Anadolu Üniversitesi tarafından verilecek uzaktan Türkçe eğitimine katılacak.

Türkiye'nin Beyrut Eğitim Müşaviri Celal Turgut Koç'un da katıldığı basın toplantısında konuşan Gassan Ebu Sitte Çocuk Fonu İcra Direktörü Darine Dandachly, programın ortakları ve eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programı YÖK desteğiyle yürüttüklerini belirten Dandachly, Filistinli doktorların uzmanlık eğitimlerine destek olduklarını söyledi.

Dandachly, program ortaklarından ULYP'nin 2010 yılında eğitim yoluyla Lübnan ve bölgede dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

 

Filistinli doktor Gassan Ebu Sitte ise programın temel hedefinin, İsrail saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Gazze'deki sağlık sektörünün yeniden inşası olduğunu söyledi.

Programın iki ayağı bulunduğunu anlatan Ebu Sitte, "İlk ve en büyük ayağı, YÖK ile işbirliği içinde yürütülüyor. 5 yıl boyunca mezun 500 doktor, Türkiye'de çeşitli branşlarda uzmanlık eğitimi alacak." diye konuştu.

Ebu Sitte, cerrahi, iç hastalıkları ve çocuk sağlığı başta olmak üzere Gazze'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Programın yalnızca uzman hekim yetiştirmeyi amaçlamadığını vurgulayan Ebu Sitte, “Bu program, soykırım sonrasında Filistin sağlık sektörünü yeniden inşa edecek yeni bir uzman, eğitimci ve eğitmen kuşağı yetiştirecek." ifadesini kullandı.

Ebu Sitte, programın ikinci ayağının Lübnan'da yürütüldüğünü, bu kapsamda halihazırda 3 doktorun uzmanlık eğitimi aldığını belirterek, Türkiye'deki programın kapsamadığı uzmanlık alanlarında eğitim verilmesi için Lübnan'a gelecek doktor sayısının 10 ila 15'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

 

Toplantının ardından Ebu Sitte, Gazze'deki sağlık sektörünün son durumu ve programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Sitte, İsrail'in ateşkesten bu yana uyguladığı ablukayla sağlık sektörünün yeniden inşası için gerekli malzeme ve ekipmanların girişini engellediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de sağlık sektörünü sistematik biçimde yerle bir ettiğini vurgulayan Ebu Sitte, İsrail saldırılarında aralarında hemşirelerin, doktorların ve uzmanların bulunduğu 1700'ü aşkın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ebu Sitte, "Ateşkesin ardından soykırım, sağlık sektörünün tahrip edilmeye devam edilmesi ve yeniden inşasının engellenmesi yoluyla sürüyor." dedi.

YÖK ile işbirliğinin projenin temel unsurlarından biri olduğunu söyleyen Ebu Sitte, Türk üniversiteleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde 5 yıllık dönem için 500 kişilik kontenjan sağlandığını aktardı.

 

Ebu Sitte, şöyle devam etti:

"Bu proje, sağlık sektörüne karşı yürütülen soykırım savaşının ardından insan kaynağının yeniden oluşturulmasını sağlayacak. Toparlanma sürecinin en zor kısmı olan insan kaynağı açısından bir dönüm noktası olacak. Bir hastane inşa etmek iki yıl sürerken, öldürülen Adnan el-Burş düzeyinde bir cerrah yetiştirmek 12 ila 13 yıl alıyor. İsrail, yerlerinin doldurulmasının binaları ve ekipmanları yeniden sağlamaktan çok daha uzun süreceğini bildiği için sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak öldürdü."

Türkiye'nin çok sayıda yaralıyı kabul ederek tedavilerini üstlendiğini, psikolojik destek ve eğitim desteği de sağladığını ifade eden Ebu Sitte, "YÖK ile yürüttüğümüz projenin önemi, yalnızca sağlık hizmeti sunmanın ötesine geçerek sağlık sektörünün geleceğinin tohumlarını ekmesinde yatıyor." diye konuştu.

 

"Gazze'deki sağlık sektörünü yeniden inşa etmek için döneceğiz"

Program kapsamında eğitim alan Filistinli doktor Muhammed Abdulmuhsin Cuma da "Gazze'deki hastanelerin çoğu yıkıldı ve uzmanlık eğitimi alma imkanı kalmadı." dedi.

Mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca uzmanlık eğitimine başlayamadığını belirten Cuma, "Mezun olup Gazze'deki sağlık sektörünü yeniden inşa etmek için döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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