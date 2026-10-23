Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Restoranda bulunan müşterilerin şaşkın bakışları arasında masaların arasından sedyeyle çıkarılan Hakkı Bulut, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bulut’un genel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3 Şubat 1945 Tunceli Mazgirt doğumlu olan Hakkı Bulut, Öğretmen Okulu mezuniyetinin ardından 12 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. 1960'ların sonunda müzik kariyerine başlayan Bulut, kariyeri boyunca 60'tan fazla albüm ve 1000'in üzerinde besteye imza attı; "İkimiz Bir Fidanız", "Ben Tövbemi Geri Aldım" ve "Kul Hatasız Olmaz" gibi parçalarıyla tanındı.