  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön! Azerbaycanlı kadın dayanamayıp cevabı yapıştırdı! Coğrafya farklı zulüm aynı Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı! Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var Hakan Fidan İstanbul'dan dünyaya seslendi: Gazze'deki soykırım uluslararası sisteme güveni sarstı
Gündem Karadeniz’deki sondajı küçümseyenlere gelsin: Avrupa'ya bak, yerli gazın önemini gör!
Gündem

Karadeniz’deki sondajı küçümseyenlere gelsin: Avrupa'ya bak, yerli gazın önemini gör!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karadeniz’deki sondajı küçümseyenlere gelsin: Avrupa'ya bak, yerli gazın önemini gör!

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi kaynaklı arz kesintilerinin küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasını sıkılaştırması, kış öncesi depoların 4’te birinin boş olması ve tedarik endişelerinin artmasıyla haftalık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Yerli üretim ve yeni keşiflerle üretimini artıran Türkiye’nin Avrupalıların yaşadığı tedarik endişesini yaşamaması ‘Karadeniz’deki sondajları ve yerli üretimi küçümseyen mankurtlara ders olsun’ şeklinde yorumlandı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 87,55 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 14.57'de cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 6,6 artarak 93,29 avroya çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

ABD'nin ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik olası yeni bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haberler, arz kesintilerinin uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise İran'a yönelik saldırıların, ablukanın ve ekonomik yaptırımların Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamasını umduklarını ancak uzun süreli çatışmaya da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

DEPOLARIN DOLULUK ORANI  YÜZDE 74 SEVİYESİNDE

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların sürmesi, bölgeden LNG sevkiyatlarının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizliği artırarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Orta Doğu'dan LNG sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 düşük seviyelerde kalırken, alternatif tedarikçilerin kaybedilen arzı kısa sürede karşılamakta sınırlı kapasiteye sahip olması küresel gaz piyasasındaki sıkılığı artırıyor.

Dünyanın en büyük iki LNG ithalat bölgesi Avrupa ve Asya arasında mevcut kargolar için rekabetin yoğunlaşması da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekliyor.

Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranı da mevsimsel ortalamanın altında seyretmeye devam ediyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 74,62 seviyesinde ölçüldü.

Depolardaki doluluk oranının düşük seyretmesi, Avrupa'nın kış öncesinde arz kesintilerini karşılayabilecek tamponunu daraltırken, yeni kesintilere ve ısınma talebindeki artışa karşı kırılganlığını artırıyor.

Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti
Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti

Gündem

Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti

Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!
Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!

Gündem

Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları
İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Gündem

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Erbakan'dan sirkeli su ve Arap sabunu özrü: Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vaat etti!
Erbakan'dan sirkeli su ve Arap sabunu özrü: Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vaat etti!

Gündem

Erbakan'dan sirkeli su ve Arap sabunu özrü: Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vaat etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

NEDEN MANKURTLAR BU DOĞAL GAZ UCUZ DEĞİL DİYOR

Kademeli fiyat x2 nedir . Neden abd sıvı gaz alıyoruz dediklerinde . Mankurtlara ne cevap vereceğiz . Akpartili olarak nasıl savunacağız
İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!
Gündem

İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen ve 128 odanın başkan ile yöneticile..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme!
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme!

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi h..
Bakan Güler, Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek
Gündem

Bakan Güler, Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in dün sınır güvenliği tamamen sağlanana kadar Mehmeçiğin Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğini açıklamasının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23