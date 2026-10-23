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Ekonomi Fon soruşturması ve küresel riskler etkili oldu! Borsa 11 bin puanın altına düştü, kazanımlar gitti!
Ekonomi

Fon soruşturması ve küresel riskler etkili oldu! Borsa 11 bin puanın altına düştü, kazanımlar gitti!

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Fon soruşturması ve küresel riskler etkili oldu! Borsa 11 bin puanın altına düştü, kazanımlar gitti!

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı 100 baz puanlık faiz indirimine rağmen Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşti. Yaklaşık iki ay önce 15 bin puan seviyelerinin konuşulduğu BIST 100 endeksi, son satış dalgasıyla birlikte 10 bin 800 puan seviyelerine kadar çekilerek yılın tüm kazanımlarını geri verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesine rağmen Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 4’ü aşarken, endeks 10 bin 800 puan seviyelerine kadar geriledi. Bankacılık ve iletişim sektörleri öncülüğünde yaşanan sert düşüşler piyasanın geneline yayıldı.

YILIN TÜM KAZANIMLARI GERİ VERİLDİ

Yaklaşık iki ay önce 15 bin puan seviyelerinin konuşulduğu BIST 100 endeksi, son satış dalgasıyla birlikte 10 bin 800 puan seviyelerine kadar çekildi. Endeksin 11 bin puan eşiğinin altına inmesiyle birlikte yıl içerisinde elde edilen tüm kazanımlar geri verilmiş oldu.

 

SEKTÖREL KAYIPLARDA BANKACILIK VE İLETİŞİM BAŞI ÇEKTİ

Düşüşün en belirgin hissedildiği alanların başında lokomotif sektörler geldi:

İletişim Endeksi: Yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti.

Bankacılık Endeksi: Kayıplar yüzde 6’yı aştı.

Mali ve Sınai Endeksleri: Düşüş yüzde 5’e yaklaştı.

Teknoloji Endeksi: Yaklaşık yüzde 4 geriledi.

BIST Tüm Endeksi: Yüzde 3,5 oranında değer kaybetti.

 

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL NEDEN

Piyasalardaki sert geri çekilmede yurt içi ve yurt dışı kaynaklı iki ana faktör öne çıkıyor. Yurt içinde fon piyasasına yönelik derinleşen soruşturmalar yerli yatırımcının güvenini olumsuz etkilerken; yurt dışında artan küresel riskler, hisse senedi piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

KÜRESEL BORSALAR VE PETROL FİYATLARI TIKANDI

Yurt dışı piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış dalgası Borsa İstanbul’u da baskı altına aldı. ABD’de Nasdaq 100 endeksi yüzde 3’e yakın değer kaybederken; Avrupa’da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarında da satıcılı seyir hakim oldu.Diğer yandan, önceki işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde artarak 114 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent petrol fiyatları, enflasyonist endişeleri yeniden tırmandırdı. Yükselen enerji maliyetleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararına ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda risk iştahını düşüren en kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

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