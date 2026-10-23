SPK ve TMSF düğmeye bastı: Fon mağdurların parası 5 adımda geri dönecek

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcılara, şartları karşılamaları halinde fon başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

Fon soruşturmasının ardından yatırımcılara ödeme rotası çizildi.

Fonların varlıkları nakde çevrilecek, sorumlulardan tahsil edilen paralar da sürece dahil edilecek. Nihai ödemeler, yatırımcıların fondaki payları oranında yapılacak.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında paralarını geri almayı bekleyen yatırımcılar için ödeme süreci şekilleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararları doğrultusunda, fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi ve kayıplardan sorumlu olan kişilerden para tahsil edilmesiyle yatırımcılara ödeme yapılması hedefleniyor.

Süreçte SPK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) görev alacak.

SPK tarafından alınan karar doğrultusunda tasfiye işlemleri, portföy saklayıcısı olarak yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.

İLK AŞAMADA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

SPK, 1 Ekim 2026'da yaptığı duyuruyla Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecinde ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Buna göre, mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye sonucunda hak edecekleri tutardan düşülmek üzere ara ödeme yapılacak.

Her yatırımcı için her fonda ayrı ayrı hesaplama yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa bu tutarın tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek.

Ara ödeme karşılığında yatırımcının fon payları iade edilmeyecek. Fon payları, nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek.

ÖDEMENİN 5 ADIMI

-SPK denetimi

-Fon varlıklarının nakde çevrilmesi

-TMSF'de geri kazanım hesabı

-Tasfiye kuruluşu veya YTM'ye aktarım

-Yatırımcıya ödeme

1. FONLARDAKİ VARLIKLAR NAKDE ÇEVRİLECEK

İlk aşamada fonların elindeki varlıklar belirlenecek ve değerleri hesaplanacak. Ardından bu varlıklar, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri gözetilerek uygun yöntemlerle nakde çevrilecek.

Hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar pay sahibi olduğu da MKK kayıtları üzerinden kontrol edilerek kesinleştirilecek.

2. KAYIPLARDAN SORUMLU OLANLARDAN PARA TAHSİL EDİLECEK

Fonlarda oluşan zararların karşılanması için öncelikle fonu kuran veya yöneten portföy yönetim şirketine başvurulacak.

Zararın bu şirketten tamamen ya da kısmen tahsil edilememesi veya tahsilatın mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, sorumluluğu belirlenen diğer kişi ve kuruluşlardan da para alınabilecek.

SPK, incelemeler sonucunda fon bazında zarar tutarlarını ve sorumluları belirleyerek ilgili bilgileri TMSF'ye bildirecek. TMSF, mevzuat çerçevesinde tahsilat ve takip işlemlerini yürütecek.

3. GERİ ALINAN PARALAR FON BAZINDA AYRI TUTULACAK

Fonların varlıklarının satışından ve sorumlulardan yapılan tahsilatlardan elde edilen paralar, TMSF bünyesinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek.

Bu paralar, TMSF'nin kendi varlıklarından ayrı tutulacak ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılabilecek.

4. PARA, TASFİYE KURULUŞUNA VEYA YTM'YE AKTARILACAK

Tahsil edilen paradan zorunlu giderler düşüldükten sonra kalan tutar, fonun tasfiye durumuna göre aktarılacak.

Tasfiye işlemleri devam eden fonlarda para, tasfiyeyle görevli kuruluşa gönderilecek. Tasfiyesi tamamlanan fonlarda ise yatırımcılara dağıtılmak üzere YTM'ye aktarılacak.

5. NİHAİ ÖDEME YATIRIMCILARIN PAYINA GÖRE YAPILACAK

YTM, kendisine aktarılan tutarları yatırımcıların ilgili fondaki payları oranında dağıtacak.

İşlem maliyetleri nedeniyle SPK tarafından belirlenen asgari ödeme tutarının altında kalan alacaklar, nihai dağıtım dışındaki ödemelerde yatırımcı adına izlenecek. Biriken tutar asgari ödeme sınırına ulaştığında ödeme yapılacak.

HER YATIRIMCI ÖDEME ALAMAYABİLİR

Düzenlemeye göre SPK tarafından, fonlarla bağlantılı piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği ya da bu kişilerin eylemlerine katıldığı tespit edilenlere ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

Ödemeler kamu kaynaklarından karşılanmayacak. Yatırımcılara aktarılacak tutarlar, fon varlıklarının tasfiyesinden ve sorumlulardan geri kazanılan paralardan sağlanacak.

Ara ödemeler de yatırımcının nihai tasfiye sonucunda hak edeceği tutardan düşülecek. Dolayısıyla 1 milyon lira, her yatırımcıya kesin olarak ödenecek bir tutar değil, ilgili koşulları karşılayan yatırımcılar için fon başına belirlenen üst sınır olacak.