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Otomotiv Yerli ve milli gururumuz yollara damga vurmaya devam ediyor! Togg T10F 4More Kehribar Serisi performansıyla nefes kesti
Otomotiv

Yerli ve milli gururumuz yollara damga vurmaya devam ediyor! Togg T10F 4More Kehribar Serisi performansıyla nefes kesti

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Yerli ve milli gururumuz yollara damga vurmaya devam ediyor! Togg T10F 4More Kehribar Serisi performansıyla nefes kesti

Türkiye’nin mobilite alanındaki milli gururu Togg, doğadan ilham aldığı özel serilerine "Kehribar" ile bir yenisini daha ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip T10F 4More modeliyle görücüye çıkan Kehribar Serisi, estetik ve zarafeti yüksek mühendislik performansıyla birleştirerek otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, doğadan ilham alan özel serilerine "Kehribar" ile yeni bir halka eklediğini duyurdu. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip T10F 4More modeliyle sunulan yeni seri, kehribarın renk tonlarından esinlenen özel tasarım detayları ve üstün performans verileriyle dikkat çekiyor.

ÖZEL DETAYLAR VE YEDİ FARKLI GÖVDE RENGİ

Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Işığa göre değişen yansımalarıyla araca sofistike bir görünüm kazandıran seride; jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçevelerinde özel kehribar detayları yer alıyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş, kabartma desenli koltuklar ve dekoratif yüzeyler dış tasarımdaki renk ile malzeme uyumunu kabine taşıyor.

 

4,3 SANİYEDE 100 KM/SA HIZA ULAŞIYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, estetik detaylarının yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor:

  • Güç ve Tork: Çift motorlu yapı, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üretiyor.
  • Hızlanma: 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,3 saniyede ulaşıyor.
  • Menzil ve Batarya: 89,6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunuyor.
  • Şarj Süresi: Hızlı şarj ile 26,5 dakikada şarj olabiliyor.

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