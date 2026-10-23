Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Tazesi mi dondurulmuşu mu daha besleyici?

Market alışverişinde dondurulmuş sebzelerin önünden geçip doğrudan taze ürünlere yöneliyorsanız, bilimsel veriler bu tercihin her zaman besin değeri açısından üstün olmayabileceğini gösteriyor.

2017 yılında Journal of Food Composition and Analysis dergisinde yayımlanan araştırmada, farklı saklama yöntemlerinin sebze ve meyvelerin vitamin içeriği üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma tam iki yıl sürdü.

ÜÇ FARKLI ŞEKİLDE KARŞILAŞTIRDILAR

Araştırmacılar brokoli, karnabahar, mısır, taze fasulye, bezelye ve ıspanağın yanı sıra yaban mersini ve çileği de mercek altına aldı.

Ürünler üç ayrı grupta değerlendirildi:

Yeni alınmış taze ürünler, buzdolabında beş gün bekletilen taze ürünler ve dondurulmuş ürünler.

Ardından ürünlerdeki C vitamini, beta karoten ve folat seviyeleri ölçüldü.

SONUÇ BEKLENENDEN FARKLI ÇIKTI

Karşılaştırmaların büyük bölümünde taze ve dondurulmuş ürünler arasında vitamin açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi.

Ancak farkın ortaya çıktığı bazı karşılaştırmalarda dikkat çekici bir durum yaşandı.

Dondurulmuş ürünlerin vitamin değerlerinin, beş gün buzdolabında bekletilen taze ürünlerden daha yüksek olduğu örneklere daha sık rastlandı.

Böylece “dondurulmuş sebze daha az besleyicidir” şeklindeki yaygın düşüncenin her durumda geçerli olmadığı ortaya konuldu.

NEDEN DONDURULMUŞ ÜRÜN ÖNE GEÇEBİLİYOR?

Buradaki kritik nokta ürünün yalnızca “taze” olarak satılması değil, hasattan sonra ne kadar zaman geçtiği.

Sebze ve meyveler hasat edildikten sonra sofraya gelene kadar taşıma, depolama ve market rafında bekleme gibi süreçlerden geçebiliyor.

Evde buzdolabında geçirilen süre de buna ekleniyor.

Bu süreçte bazı vitaminlerin miktarında azalma meydana gelebiliyor.

Dondurulacak ürünlerin uygun zamanda işlenerek düşük sıcaklıkta saklanması ise bazı besin öğelerinin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabiliyor.

“TAZE HER ZAMAN DAHA İYİDİR” DEMEK DOĞRU DEĞİL

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuç, dondurulmuş sebzelerin her durumda tazelerden daha besleyici olduğu anlamına gelmiyor.

Besin değerini; ürünün çeşidi, hasat zamanı, hasattan sonra geçen süre, işleme biçimi ve saklama şartları birlikte belirliyor.

Ancak çalışma, taze sebze ve meyvelerin dondurulmuş ürünlerden mutlaka daha yüksek vitamin değerine sahip olduğu düşüncesini desteklemiyor.

Özellikle birkaç gün buzdolabında beklemiş bir ürün ile uygun koşullarda dondurulmuş ürün karşılaştırıldığında sonuç beklentilerin tam tersine dönebiliyor.

DONDURULMUŞ DİYE BURUN KIVIRMAYIN

Araştırmadan çıkan pratik sonuç oldukça açık:

Dondurulmuş sebze ve meyveler, uygun şekilde işlendiği ve saklandığı sürece taze ürünlere besleyici bir alternatif oluşturabiliyor.

Dolayısıyla marketteki dondurulmuş sebzeyi yalnızca “taze değil” diye besin değeri düşük kabul etmek bilimsel verilerle örtüşmüyor.