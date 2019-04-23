Ümraniye'de şantiye duvarı çöktü! İstanbul Ümraniye'de bir şantiyenin duvarı devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de bir şantiyenin duvarı devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Duvarın altında kalarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıntılar gelecek...

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