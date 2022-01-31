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Yerel Ümraniye'de asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Yerel

Ümraniye'de asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde asker uğurlamasında pompalı tüfekle havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 09:12:00 - 2022-01-31 09:14:43
Ümraniye'de asker uğurlamasında silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Ümraniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya ve basında yer alan "Ümraniye'de gir grup, asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş etti" içerikli paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, araç içerisinden silahla ateş etmek suretiyle "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" eyleminin şüphelisi olarak yaşı küçük A.Ç. ile beraberindeki İ.E. adlı kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan pompalı tüfeğin ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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