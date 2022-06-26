  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran
Yaşam

Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran

26 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ümraniye sular ne zamana kadar yok? Sultanbeyli su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-06-26 13:20:00 -
Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran

26 Haziran Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?

Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler     :              Hasanpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              26.06.2022 12:36

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi      :              200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              26.06.2022 12:04

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23