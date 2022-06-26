Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran
26 Haziran Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ümraniye sular ne zamana kadar yok? Sultanbeyli su kesinti saatleri:
26 Haziran Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?
Ümraniye sular saat kaçta gelecek 26 Haziran
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.06.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.06.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.