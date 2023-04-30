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Yerel Ümraniye iki esere daha kavuştu
Yerel

Ümraniye iki esere daha kavuştu

Yeniakit Publisher
2023-04-30 01:00:00 -
Ümraniye iki esere daha kavuştu

Ümraniye Belediyesi son yıllarda dikkat çeken sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak iki eser daha Ümraniye'ye kazandırıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binası ve İkinci Bahar Kıraathanesi yapılan çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Atatürk Mahallesi’nde, Mevlana Parkı’nın içindeki kıraathanemiz, büyüklerimizin gelip uygun şartlarda çay ve kahve içecekleri çok güzel bir mekan oldu, hayırlı olsun" dedi.

Ümraniye Belediyesi son yıllarda dikkat çeken sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yediden yetmişe, her yaş grubunun kaliteli vakit geçirmesini amaçlayan Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda projeler hayata geçiriyor. Kısa bir süre önce Atatürk Mahallesi’nde yapımına başlanan ve hummalı bir çalışmanın ardından tamamlanan İkinci Bahar Kıraathanesi ve Muhtarlık Binası çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açıldı. Açılışa; Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan İsmet Yıldırım, çocuklar ve aileleriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Açılışta yaptığı konuşmada Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eser siyasetine devam edeceklerini ifade etti. Yapımı tamamlanan yaklaşık 120 projenin de yıl içerisinde hizmete sunulacağını aktaran Yıldırım, “Atatürk Mahallesi’nde, Mevlana Parkı’nın içindeki kıraathanemiz, büyüklerimizin gelip uygun şartlarda çay ve kahve içecekleri çok güzel bir mekan oldu, hayırlı olsun. Ayrıca Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binamızın da açılışını gerçekleştirdik. Bütün hemşehrilerimize, dostlarımıza ve komşularımıza teşekkür ediyorum” dedi.


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