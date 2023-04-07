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Yerel Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara özel kreş
Yerel

Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara özel kreş

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:19:00 -
Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara özel kreş

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş’ta kurulan Onikişubat Yaşam Merkezi’ndeki depremzede çocuklar için hayata geçirdiği kreş ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yaşanan deprem felaketlerinin üzerinden 2 ay geçti. Geçen bu süre içinde Ümraniye Belediyesi olayın yaşandığı ilk andan itibaren gerek deprem bölgesinde, gerekse Ümraniye’de büyük bir seferberlik başlattı. Depremden en çok etkilenen çocuklar olduğu için çalışmalarını bu yönde yürüten Ümraniye Belediyesi, hizmete açtığı kreşte alanında uzman öğretmenler sayesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları eğlendiriyor. Kreşte bulunan oyuncak ve çeşitli etkinlik malzemeleri ile çocukların keyifli bir gün geçirmesi sağlanıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kurulan kreş ile ilgili, “Yaşadığımız acı depremler sonrasında Ümraniye’de düzenleyeceğimiz tüm etkinliklerimizi Onikişubat’a taşıdık. Gerek Etkinlik TIR’ımızla, gerekse çocuklarımıza dağıttığımız oyuncaklarla minik kalplerin heyecanla atmasını istiyoruz. Yavrularımızın mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.


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