Ümraniye Belediyesi YKS öğrencilerine TercihFest festivali düzenledi

Üniversite adaylarının 17-18 Haziran’da girdikleri YKS sınavının sonucu açıklandı. Yıl boyunca yoğun tempoyla ders çalışan adaylar, sınavda ter döktükten sonra, şimdi de tercih sürecine girdi.

Ümraniye Belediyesi de üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere yardımcı olabilmek için Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bir festival düzenledi. 21 Temmuz itibarıyla başlayan ve 3 gün devam edecek olan festivale üniversite tercihi yapacak öğrenciler ve aileleri de katıldı. Öğrencilere bu dönemde nasıl tercih yapacaklarını ve tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğinin bilgisi verildi. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu "TercihFest" festivaline ’Gri Koç’ olarak da bilinen Gökhan Müftüoğlu da katılım gösterdi.

"Tercih, sınavdan daha zor"

Ümraniye Belediyesi’nin TercihFest festivalinde konuşan Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, "tercih yapmak o kadar garipki, emin olun şimdiden söylüyorum, tercihlerin bitmesine son kala bile bilgisayarın başına geçeceksiniz. Acaba diyeceksiniz bu bölümü de yazsam mı diyeceksiniz? Bu normal sonuçta hayatımızla ilgili karar veriyoruz. Sınav sonuçlarınız açıklandı elinizde bir sıralama var. Kendinize bir soru sorun ’gidiyor muyum, yoksa kalıyor muyum?’ Eğer "ben mental olarak bir yıl daha hazırlanacağım" diyorsanız mezuna kalın, ama hayır ben bir yıl daha çalışamam diyorsanız bence bir an önce gidin. Hem duygusal,hem de mantıksal olarak doğru karar vermelisiniz. O yüzden diyorum ya tercih yapmak sınava girmekten daha zordur" dedi.



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"Sıralama heba etmeye katılmıyorum"

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği TercihFest festivalinde tercih yapacak öğrencilerin iyi bir üniversitesi için sıralamamı heba etmeli miyim? sorularına cevap veren eğitimci Gökhan Müftüoğlu, " Böyle sağlam üniversitesitelerin böyle bir şeyi var. İçeri girince o kadar farklı oluyor ki bu kapılar seni bir yere çekebilir. Ama bu işin içinde olacaksınız. O yüzden beni gönderir diye düşünmeyin sıralama heba etmeye katılmıyorum " ifadelerini kullandı.

Doğru rehber doğru tercih

Ümraniye Belediyesi, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde de bir Tercih Danışma Merkezi kurdu. Tercih Danışma Merkezi, adayların sınavlarda aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapabilmeleri için destek oluyor. Danışma merkezine başvuran gençlere, deneyimli öğretmenler tarafından hangi üniversite ve bölümlere girebileceklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Merkez, tercih süreci boyunca 10.00 ila 18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.