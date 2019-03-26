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Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım’dan dizi setine ziyaret

İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.

26 Mart 2019 Salı 00:56
Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım’dan dizi setine ziyaret

İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gecenin ilerleyen saatlerinde Koşuyolu Adile Sultan Kasrı’nda çekimleri devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setini ziyaret etti. Yıldırım, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu gibi çok sayıda sevilen oyuncuların bulunduğu sette, oyuncularla bir süre sohbet etti. Dizinin teknik ekibi ile de sohbet eden Başkan Adayı Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre sette kalan ve çekimleri de izleyenYıldırım, ilerleyen saatlerde setten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 00:56
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