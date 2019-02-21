0553 313 94 23

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, kadın girişimcileri ziyaret etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:11
Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, kadın girişimcileri ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün de engelli vatandaşları ziyaret etti. Şerif Ali Mahallesi’nde engelli vatandaşlarla buluşan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin engelli gençlerle birlikte yaptığı çalışma hakkında bilgi alan Yıldırım, engelli vatandaşlarla birlikte ortaya konan el emeklerinden dolayı projeyi gerçekleştiren kadınlara teşekkür etti. Bu buluşmanın ardından ziyaretlerini sürdüren Yıldırım, kadın girişimcileri de unutmadı. Yıldırım, mahalledeki kadın girişimcileri de ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yıldırım, çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" konferansı
    1. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    2. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    3. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    7. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    8. AK Parti'nin Manisa mitingi
    9. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    10. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    14. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    15. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    16. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    17. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    19. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    20. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti