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Gündem Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu
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Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik gücünü ve ev sahipliği kabiliyetini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek Türkiye'nin uluslararası platformlardaki etkin rolüne dikkat çekti. Zirvenin hem Türkiye hem de İttifak için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Yılmaz, organizasyonda emeği geçen kurumları da tebrik etti.

Yılmaz, "Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu." dedi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Türkiye'de düzenlenen bu önemli zirvenin hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu." dedi.

Zirve'nin Türkiye, bölge ve İttifak için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen yılmaz, organizasyonda emeği geçen kurumları ve katkı sunan herkesi tebrik etti.

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