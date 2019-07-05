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Umran dergisi Temmuz sayısıyla raflarda!

299'uncu sayısı "Kimliğini Arayan Türkiye" başlığıyla çıkan Umran Dergisi'nin Temmuz sayısında Muhammed Mursi’nin şehadeti, Arap ülkeleri ile İsrail arasında Filistin’in peşkeş çekilmesiyle sonuçlanan Yüzyılın Antlaşması, Suriyeliler ve Araplara yönelik nefret gibi konular inceleniyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:35
Umran dergisi Temmuz sayısıyla raflarda!

 yeniakit.com.tr 

Yansıttığı siyasî entelektüel birikimle yıllardır okurlarının büyük beğenisini toplayan Umran Dergisi’nin Temmuz 2019 sayısı çıktı.

Tarih, Toplum ve Siyasetin Kıyısında Kimliğini Arayan Türkiye” kapağıyla çıkan derginin 299’uncu sayısında bu durum, “Türkiye etnik, mezhep, tarz-ı hayat fay hatlarına sahip. Sıkça dillendirilen etnik kimlikler seçimlerle beraber gittikçe siyasallaştı, Kürt milliyetçiliği yenilenen İstanbul seçiminde görüldü ki artık 'kurşun asker' değil… Tarz-ı hayatı içeren laik-dindar karşıtlık birbirine yakınlaşma görüntüsü sergilese de mezhep ve etnik iddialarla, bölge fanatizmiyle sürekli kaşınıyor, bu nedenle yeni siyasal alan müşterekliği kurmak için bir imkân olarak görülmelidir. Devletin mağdur üretmemesine, mazlum inşa etmemesine, memnuniyetsizliği artırmamasına özen gösterilmelidir” ifadeleriyle temellendiriliyor. Kapak konusu kapsamında Burhanettin Can, Mustafa Aydın, D. Mehmet Doğan, Ahmet Dağ, Güngör Göçer ve Fatma Zehra’nın yazılarına yer veriliyor.

Dergide ayrıca Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti, Arap ülkeleri ile İsrail arasında Filistin’in peşkeş çekilmesiyle sonuçlanan Yüzyılın Antlaşması, Suriyeliler ve Araplara yönelik nefret de incelenen konular arasında...

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:35
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