"Ümmet"e böyle dil uzattı! Bu nasıl hafız Allah aşkına

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinin "aşağılık kompleksli" yazarlarından Mehmet Ocaktan, yine "objektiflik" ayağına yatıp İslam'a ve Müslümanlara çemkirdi. Müslümanların Batı'dan duyduğu rahatsızlığın doğru olmadığını belirten Ocaktan, konuyu bir şekilde AK Parti'ye bağlamayı da ihmal etmediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Müslüman dünya özellikle son yüz yıldır yaşadığı travmaların da etkisiyle içine düştüğü trajik hali güzel yalanlarla telafi etmeye çalışıyor. Kuşkusuz Müslümanların yaşadığı bu travmanın en önemli yansıması da Batı düşmanlığıdır.

Daha çok 20. Yüzyıl İslamcı elitlerinin köpürttüğü Batı karşıtlığı, Müslümanların her konuda kendi çözümlerini üreteceği “İslam medeniyeti” hayaline dayalı bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bir kere hiçbir zaman tek bir Batı olmamıştır. Batı ile eleştirel bir ilişki geliştirmenin zorluğu göze alınamadığı için bütün meseleler “İslam-Batı” ikilemi üzerine bina edilerek kolaycı bir yol tercih edilmiştir.

(...)

Özellikle Türkiye bağlamından bakıldığında, Batı düşmanlığını besleyen önemli etkenlerden birisi de hayali ümmet kavramıdır. Biliyoruz ki bu ülkede AB ve NATO gibi kurumlara üye olarak Batı’nın bir parçası olmak yerine, kurulacak bir “İslam Birliği”nin lideri olma İslamcı kesimlerin en önemli hayallerinden birisidir.

(...) Esas trajik olan şudur ki ‘hukukun üstünlüğü’, Avrupa Birliği’ne ‘tam üyelik’ hedefiyle yola çıkan AK Parti iktidarı döneminde Batı düşmanlığının zirveye çıkmış olmasıdır. Şu anda aklı ve bilimi devre dışı bırakan AK Parti iktidarı, bütün başarısızlıklarını Batı düşmanlığı perdesiyle örtme gayreti içindedir. (...)"