Umman’daki patlamanın arkasında kim var? Saldırının faili aranıyor! İran’dan açıklama geldi

Ortadoğu'da füzelerin ve İHA'ların hedef şaşırttığı, dostun düşmana karıştığı kaotik bir sabah yaşandı! Umman'ın stratejik Dukm Ticaret Limanı'na düzenlenen İHA saldırısı sonrası gözlerin çevrildiği Tahran'dan jet yalanlama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, "Komşumuz Umman'a saldırı düzenlemedik" açıklamasını yaparken; Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi saldırısının arkasında da İsrail'in olduğunu iddia ederek topu üzerinden attı!

İran Genelkurmay Başkanlığı, Umman topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin dost ve komşu ülke Umman'ın topraklarına ve limanlarına herhangi bir askeri saldırıda bulunmadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

ABD-İsrail saldırılarına karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedefleri hedef almaya başlamıştı. İran ordusu ayrıca Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine saldırıyı da yalanlamıştı.

İran basını da Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yapılan saldırının İran tarafından değil, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson da Suudi Arabistan ve Katar'da bombalı saldırılar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığını öne sürmüştü.

