Rusya’dan kritik uyarı: İran'daki nükleer santral tehdit altında

Rusya’dan son derece kritik bir uyarı geldi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali’nin yakınlarında patlamaların duyulduğunu ve tesisin tehdit altında bulunduğunu belirtti.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." dedi.

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

