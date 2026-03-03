Iraklılardan ölümle dans! Düşen İHA’yı bakın ne yaptılar

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sırasında Irak topraklarına düşen bir İran İHA’sı, bölge halkı tarafından "hurda" ya da "ganimet" muamelesi gördü. Selahaddin vilayetine bağlı Samarra ilçesinde, patlayıcı taşıma ihtimali oldukça yüksek olan devasa insansız hava aracını araçlarına yükleyerek köyden kaçırmaya çalışan Iraklıların görüntüleri, uluslararası basında şaşkınlıkla karşılandı.

Irak’ın Selahaddin vilayetindeki bölge halkı, düşen İran yapımı bir insansız hava aracını (İHA), araca yükleyerek götürmeye çalıştı.

İsrail ile ABD’nin İran’a karşı başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede tansiyon yükselirken, Irak’ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Selahaddin vilayetine bağlı Samarra ilçesi yakınlarındaki bir köye düşen İran yapımı İHA, bölge halkı tarafından bulundu.

Iraklı şahıslar, patlayıcı yüklü olabileceği ihtimaline rağmen İHA’yı araçlarına taşıyarak götürmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler, kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kısa sürede Irak basınında da yer bulan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.