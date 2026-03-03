Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘Ev Sahibi Türkiye’ Kura Çekim Töreni düzenlendi. Noter huzurunda 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirlendiği törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, diğer kabine üyeleri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK

Törende konuşan Bakan Kurum, "Bugün, milletin evinde, milletin yuvaları için bir aradayız. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı şehircilik hamlesinin, en kıymetli adımlarından birini atıyoruz" dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından 455 bin konutun inşa edilmesiyle tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği’nin, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ne örnek teşkil ettiğine işaret eden Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi, 6 Şubat sonrası başlattığımız asrın inşasının 81 ildeki yansımasıdır. Herkesin kabulüdür ki, bu süreçte devletimiz asrın inşasıyla; tüm dünyaya örnek olacak bir dirayeti ortaya koydu. 11 ilde, 4 bin 333 köyde, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz çalıştık. 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle beraber, emsalsiz bir yeniden inşa seferberliğine imza attık. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, Türk milletinin dualarıyla; dile kolay, tam 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ İFTİRALARA, YALANLARA İTİBAR ETMEDİ

Kurum, muhalefetin deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara karşı tutumunu da eleştirerek, "Biz vatandaşlarımız bir saniye evine erken girsin diye dur durak bilmeden çalışırken, bir yandan da milletimizi aldatan, moralini bozan iddialarla karşı karşıya kaldık. Bizim nasıl çalışmalarımız durmadıysa, onların da yalanları tek bir gün bile durmadı. Milletimiz bizi biliyor. İftiraların ve yalanların hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Çünkü şundan eminiz, hakikat güneş gibidir ve güneş balçıkla sıvanmaz. Bizim duruşumuz nettir ve bizim siyaset anlayışımızın esası; eser ve hizmet siyasetidir. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz eser ve hizmet siyasetiyle milletimize koştuğumuz, dar gününde yanında olduğumuz bir anlayışla işlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa, bütün küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen en güvenli limansa, deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konutu bitiriyor ve hemen sonrasında da 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi’ni başlatıyorsa, bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesindedir" dedi.

ERTELENMEYECEK, BEKLETİLMEYECEK

Deprem konutlarının teslimi için gösterilen iradenin 500 bin sosyal konutun tamamlanması için de ortaya konulacağını belirten Bakan Kurum, "Dün deprem bölgesindeki 455 bin konuta inandık, çalıştık, başardık. Bugün de 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız, başaracağız. Allah’ın izniyle; tüm sosyal konutlarımız bitecek, hayaller ertelenmeyecek, gelecek bekletilmeyecek, milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.

31 BİN 73 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Törende; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’da toplam 21 bin 780, Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da bin 500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da toplam 1000, Kahramankazan’da 300, Nallıhan’da 200, Çayırhan’da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere’de toplam 400, Güdül’de 142, Bala’da 110, Evren’de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise toplam 750 olmak üzere, Ankara genelinde toplam 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.