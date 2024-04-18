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Yerel Umman'daki felakette ölü sayısı arttı
Yerel

Umman'daki felakette ölü sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 16:31:00 -
Umman'daki felakette ölü sayısı arttı

Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Umman haber ajansı ONA'nın haberine göre, ülkede pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi sona erdi.

Ülkenin Mahut ile Saham vilayetlerinde sele kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Sel felaketinde ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği, halen kayıp olan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

ONA daha önce yayımladığı haberde yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığını, 630 kişinin tahliye edildiğini ve polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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