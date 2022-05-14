  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Gündem

Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:13:00 -
Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun’la beraber olan Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uygun, olaya ilişkin davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Uygun’a verilen cezanın gerekçesinde, Hankulu’nun Uygun’la evde olduğu bir saatte öldüğünün tespit edildiği belirtilerek, Uygun’un Hankulu’na yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu’nun fenalaştığı aktarıldı.

Sanık Uygun’un Esra Hankulu’nu baygınlık geçirmesi üzerine diğer 2 sanıkla banyoya götürüp ıslatarak kendine getirdiği, kendine gelen Esra Hankulu’nun çay demleyip sanıklarla bir süre sohbet ettiği, tüm bunların Ümitcan Uygun’un kendisine olumsuz bir tavrının olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi.

İHA'ya göre Ümitcan Uygun’un daha sonra Esra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan değil, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan hüküm kurulduğu açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay