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Gündem Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu davasında uyuşturucu detayı
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Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu davasında uyuşturucu detayı

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında son dakika gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için dosya İstanbul’a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 12:26:00 - 2021-09-22 12:27:43
Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu davasında uyuşturucu detayı

Aleyna Çakır'ın ölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları öğrenildi. Dosya, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için dosya İstanbul’a gönderildi.

Davanın geçmişi

Hankulu'nun ön otopsi raporunda; vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak mahkemeye sunulan adli tıp raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Raporda, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA örneklerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu belirlenmişti. Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında kuvvetli deliller olduğunu değerlendirdi ve Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.

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