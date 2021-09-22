Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu davasında uyuşturucu detayı

Aleyna Çakır'ın ölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları öğrenildi. Dosya, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için dosya İstanbul’a gönderildi.

Davanın geçmişi

Hankulu'nun ön otopsi raporunda; vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak mahkemeye sunulan adli tıp raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Raporda, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA örneklerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu belirlenmişti. Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında kuvvetli deliller olduğunu değerlendirdi ve Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.