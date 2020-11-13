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Gündem "Ümit verici sonuçlar aldık" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni gelişmeyi duyurdu
Gündem

"Ümit verici sonuçlar aldık" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni gelişmeyi duyurdu

Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:20:00 -
"Ümit verici sonuçlar aldık" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni gelişmeyi duyurdu

Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.

Karadeniz'e açılan Kanuni sondaj gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları eşlik etti.

"Ümit verici sonuçlar aldık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz’e uğurladı.

Törende konuşan Bakan Dönmez şu mesajları verdi:

"Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik.

Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak."

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