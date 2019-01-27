Ümit Öztekin kimdir? Ak Parti Elmalı belediye başkan adayı Ümit Öztekin

Ak Parti Antalya büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Antalya Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti Antalya Elmalı belediye başkan adayı Ümit Öztekin oldu. Peki, Ümit Öztekin kimdir? Ümit Öztekin kaç yaşında? Ümit Öztekin nereli?

Ümit Öztekin kimdir?

Ümit Öztekin, 1974 yılında Antalya Elmalı’da doğdu.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Öztekin, 1997-2000 yıllarında Ziraat Bankası’nda çalıştı.



2001 yılından bu yana Elmalı’da avukatlık yapan Öztekin, AK Parti’nin kuruluşunda Elmalı’da görev aldı.



Üç dönem AK Parti Elmalı İlçe Başkanı olarak görev yaptı.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti’den Antalya, Elmalı Belediye Başkanı seçildi.



Öztekin, evli ve 2 çocuk babasıdır.