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Medya Ümit Özdağ'a bak sen! Seni çakal seni
Medya

Ümit Özdağ'a bak sen! Seni çakal seni

Ceyhan Mumcu, ırkçı söylemleriyle gündemde kalmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 09:23:00 -
Ümit Özdağ'a bak sen! Seni çakal seni

Ceyhan Mumcu, ırkçı söylemleriyle gündemde kalmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi. Mumcu, Aydınlık gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ gündemde kalmak istiyor anlaşılan. Bir de sığınmacılardan dolayı rahatsız olan ciddi bir kesim var. Baktı alıcısı var. Oradan güç toplamaya çalışıyor. Bu sıradan bir tutum. Kendisi için üzücü bir şey. Bir bilim adamı olarak ciddi, sorumlu tutum alacağına sansasyonel açıklamalarla gündemde kalmaya çalışıyor.

(...) Huzursuzluklar, tartışmalar, kavgalar olabilir. Ama iç savaş bambaşka bir şey. Silahlar konuşur. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisin silahına karşı koyacak örgütlü bir silahlı yapı yok. İç savaşta Suriyeliler, Afganlar kimle savaşacak? Türk milletiyle mi? Bunlar ciddiyetsiz söylemler. İç savaş çıkarmak isteyenler bu söylemlerden memnun olur. (...)"

 

 

 

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