  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti binasına saldırı: Valilikten açıklama! AK Parti'den ziyaret

ABD'de neler oluyor! 2 askeri helikopter düştü: Ölüler var

Van'daki trafik kazası görenleri hayrete düşürdü

Şehid savcının babasından 7'li koalisyona tepki! 'Bunlarda insaf kalmamış'

Osmanlı padişahlarının Ramazan’da vazgeçemediği şerbet! Bu içecekten sonra 3 kıtaya hâkim olduk

Şeyh Nazım Kıbrısi'den korkutan Türkiye sözleri: O ilde savaş çıkacak, milyonlarca insan ölecek

Erdoğan'a Togg sürprizi

Milli Takımla ilgili skandal iddia! Oruç tutan futbolcuya yapılan muamele Türkiye'yi ayağa kaldıracak

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Yüzde 20 indirim resmen başladı

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı
Siyaset Ümit Özdağ yeni projeyi buldu: Parayı veren tesbihi alır
Siyaset

Ümit Özdağ yeni projeyi buldu: Parayı veren tesbihi alır

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:41:00 - 2023-03-31 16:42:28

Mülteci düşmanlığı yaparak milletten oy devşirmeye çalışan ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partiye bağış yapan vatandaşlara tespih koleksiyonundan parçalar hediye edeceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bağış yapan vatandaşlara tespih koleksiyonundan hediyeler vereceğini söyledi.

Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi sizin bağışlarınızla ayakta duruyor ve tarihi seçimlere doğru giderken bir kez daha desteğinize ihtiyacımız var. Atatürk düşmanlarına, terör destekçilerine, sığınmacı işgaline, yolsuzluklara, haksızlıklara karşı verdiğimiz mücadeleyi hep birlikte kazanacağız."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Yeni camiye git

Volkan acar

Adam gibi adam sana hem malımız cem canımız feda olsun Allah türkü korusun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23