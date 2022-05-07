Ümit Özdağ siyasete lise öğrencisini alet etti
İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona kalkışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de siyasetine lise öğrencisini alet etti.
İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona soyunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de siyasetine lise öğrencisini alet etmeye kalktı.
İstanbul il başkanının kendisini aradığını belirten Özdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "16 yaşında bir genç Zafer Partisi il başkanlığına gelmiş annesi ile. Sevgili Emir. 10 .sınıf öğrencisi. “Ben eski CHP’liyim” dedi. Emir, ne kadar eski diye sordum. İlkokuldan Zafer Partisi kurulana kadar CHP’liydim dedi. Emir, gözlerinden öperim." iddialarında bulundu.
İşte Özdağ'ın o tweeti: