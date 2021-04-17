Ümit Özdağ 'FETÖ'cü olduğunu açıklamıştı: Buğra Kavuncu da 128 milyar provokasyonuna katıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan '128 milyar dolar nerede?' provokasyonuna İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı. İP'li Kavuncu, üzerinde '128 milyar dolar nerede?' yazılı maske bastırarak İP'in İstanbul teşkilatına dağıttı.

'Bir vatandaş olarak soruyoruz'

"Siyasi partilerin görevi, halkın, vatandaşın problemlerine ve sıkıntılarına parmak basmak ve bunları gündeme getirmektir." diyen Kavuncu, "Biz de bir muhalefet partisi olarak, Türkiye’nin gündeminde olan ve bir vatandaş olarak herkesin merak ettiği 128 milyar doların nasıl çarçur edildiği ve kimlere satıldığı, aracı kullanıp kullanılmadığı gibi birçok kritik soruya cevap arıyoruz. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bu konuda farkındalık ve kamuoyunu tatmin edecek, bütün kayıtların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması için böyle bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

İP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'ın 'FETÖ'cü' demesi ile gündeme gelmişti!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ümit Özdağ, İP İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıklamıştı. Özdağ bu açıklamasından sonra partisinden ihraç edilmişti.

'Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür'

"Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. Sayın Genel Başkan'a (Meral Akşener) ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediği. Ben de kendisine 'Devlet elindeki her bilgiyi vermez' dedim."

'İlişki ağındaki herkes FETÖ'cü'

"İlişki ağına bakarsanız büyük amca Enver Altaylı hapishanede, FETÖ ile iç içe geçmiş ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü, kardeşi, o da FETÖ'cü, amca FETÖ iltisaklı, diğer küçük dayı öyle, en son enişte de öyle. Şimdi bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var hiç örgütle ilişkisi olmayan. Bunu nereden çıkarmamız lazım? Eğer öyleyse FETÖ'ye karşı tavrından çıkarmamız lazım. Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok bakın."