Ümit Özdağ aldığı cevaptan utanmadı! Ar damarı çatlamışlık bu olsa gerek..

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Siyasi bir liderden çok mahalle kabadayısı gibi konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu üzerinden iktidarı hedef almayı sürdürüyor.

Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun, 2015 yılındaki Haziran-Kasım seçimlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu iddia ederek, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık anlat." demişti.

Aldığı cevaptan utanmadı!

Özdağ'ın konuşmasını izleyenler, "Biliyorsan sen niye anlatmıyorsun?" diye sorarken, Gelecek Partisi'nden Özdağ'a çok sert bir cevap gelmişti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Üslubun için Edep Ya hu!" dedikten sonra, "PKK’sı, FETÖ’sü, IŞİD’i aynı anda Türkiye’ye saldırıyorlardı. Hükümet önce Allah’ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi." ifadelerini kullandı.

Aldığı cevaptan sonra bir süre susan Ümit Özdağ yine konuştu. Aldığı cevaptan utanmayan Özdağ, bu sefer de, "Serok Ahmet değil, korkak Ahmet’sin sen." dedi.