Ümit Özat'tan Hakan Şükür'e şok sözler! Kur’an-ı Kerim'i bırakıp...

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Ümit Özat, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür hakkında sert ifadeler kullandı.

Hakan Şükür, "Özat'ın kumar borcu var" dedi

Ümit Özat, eski milli futbolcu Zafer Biryol'un tutuklanmasının ardından FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların üzerine firari hain Hakan Şükür, Ümit Özat'ın kumar borcunu ödemek için sosyal medyada para kazanmaya çalıştığını söyledi.

Firari hain Hakan Şükür'ün açıklamalarına sinirlenen Ümit Özat, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

İşte Ümit Özat'ın Hakan Şükür hakkındaki sözleri:

"Sen Şeref yoksunu bir adamsın"

"Hakan şükür seninle istediğin yerde istediğim zaman yayın yaparım. Dediğin gibi çok kullanıldın, sen buna müsaitsin. Benim kumar borcumdan dem vuracaksan hiç bir şey senin gibi vatan satmaktan beter değildir. Ama sen namussuzsun bunu unutma bunları konuştuğumuzda Hasan Şaş da yanımızdaydı. Sen Şeref yoksunu bir adamsın. Kumar oynadıysam senin paranla mı oynadım şerefsiz. Sen babanın cezaevinde kalmasına göz yumup, Türkiye gelemeyecek kadar ahlaksız bir adamsın."

"Kur’an-ı Kerim'i bırakıp sümüklülerin peşinden gittiniz"

"Kur’an-ı Kerim İslamiyetin rehberidir. Onu bırakıp sümüklülerin peşinden gittiniz. Niye çünkü Kur'an-ı Kerim’den ihale alamazsınız ama sümüklülerden istediğiniz yere hoca gönderirsiniz, istediğiniz arsayı imar geçmeden alırsınız. Adam mısınız lan siz ahlak yoksunları."

"Din ticareti yapıyorsunuz"

"O kadar beyinsizsin ki oğlum senin mensubu olduğun camiayıyı ben hiç benimsemedim ki! Siz imparator gibi gezerken bile ben size karşıydım, bugün de karşıyım. O gün yanınızda değildim ki bugün karşınızda olayım çünkü din ticareti yapıyorsunuz."